Главе Виноградовского отдела полиции предъявили обвинение по делу о смертельном ДТП

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Начальнику Виноградовского отдела полиции Денису Орлову предъявили обвинение в совершении ДТП, в результате которого погиб мужчина, сообщает Агентство "Москва".

Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Вечером 10 октября 2017 года на трассе Воскресенск – Виноградово житель села Ашитково Георг Геворгян случайно на машине сбил зайца. Он вышел на дорогу, чтобы осмотреть животное, и в этот момент его сбил начальник Виноградовского отдела полиции Орлов, управлявший автомобилем Hyundai.

После аварии было возбуждено уголовное дело, однако в дальнейшем в связи с отсутствием состава преступления расследование дважды прекращалось. После того, как жена погибшего добилась личной встречи с председателем СК РФ, уголовное дело передали в Главное следственное управление.

В результате следователям удалось собрать доказательства, свидетельствующие о виновности Орлова в нарушении ПДД. Сейчас расследование находится на завершающей стадии. В ближайшее время материалы дела предоставят участникам процесса.