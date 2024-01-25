Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 млн рублей

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Россиянин Марат Джанибеков, которого обвиняют в мошенничестве на 272 миллиона рублей, был выдворен Турцией в Россию. Об этом заявила в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Таким образом, когда мужчина прилетел в Россию, то его сразу задержали правоохранители в столичном аэропорту Внуково.

"Задержание проведено благодаря взаимодействию российских полицейских с представителями правоохранительных органов Турции", – уточнила Волк.

Мужчине вменяют в вину мошенничество, совершенное группой лиц по сговору в особо крупном размере, а также отмывание денег. Так, Джанибеков, пользуясь своим служебным положением, похитил у ПАО "Россети" 272 миллиона рублей, а после с помощью фиктивных операций легализовал их. В связи с этим в ноябре 2021 года он уехал за границу, поэтому его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

Ранее заместителя начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева арестовали на два месяца. Он проходит по делу о мошенничестве в связи с подозрениями в производстве подложной экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"). В кабинете и доме Снегирева прошли обыски.



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