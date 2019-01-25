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25 января, 23:04

На востоке Москвы произошел пожар в ресторане

происшествия пожар

25 января, 23:04

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Фото: Агентство "Москва"

Пожар площадью 150 квадратных метров ликвидировали в административном здании на востоке Москвы. Об этом сообщает ГУ МЧС по столице.

"На пересечении улицы Плеханова и шоссе Энтузиастов в двухэтажном административном здании происходило возгорание кровли. В 22:38 возгорание на площади 150 квадратных метров локализовано", – сказано в сообщении ведомства.

В 22:52 огонь потушили. Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС. До прибытия пожарных все люди успели покинуть здание.

Источник в экстренных службах сообщил Агентству "Москва", что огонь вспыхнул в здании, находящемся по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 31м. По данным из открытых источников, здесь расположены рестораны "Царские сады" и "Калина красная".

происшествия пожар

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