На востоке Москвы произошел пожар в ресторане

Фото: Агентство "Москва"

Пожар площадью 150 квадратных метров ликвидировали в административном здании на востоке Москвы. Об этом сообщает ГУ МЧС по столице.

"На пересечении улицы Плеханова и шоссе Энтузиастов в двухэтажном административном здании происходило возгорание кровли. В 22:38 возгорание на площади 150 квадратных метров локализовано", – сказано в сообщении ведомства.

В 22:52 огонь потушили. Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС. До прибытия пожарных все люди успели покинуть здание.

Источник в экстренных службах сообщил Агентству "Москва", что огонь вспыхнул в здании, находящемся по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 31м. По данным из открытых источников, здесь расположены рестораны "Царские сады" и "Калина красная".