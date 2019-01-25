Движение на шоссе Энтузиастов восстановили после обрыва сети

На шоссе Энтузиастов восстановлено движение транспорта после повреждения контактной сети. Дорога свободна для движения, но наблюдаются небольшие затруднения, говорится в сообщении транспортного комплекса Москвы.

"Трамваи и троллейбусы ходят привычными маршрутами", – говорится в Twitter ЦОДД.

Утром в пятницу, 25 января, у станции метро "Авиамоторная" ограничивали движение в центр до одной полосы, водителям советовали объезжать участок по Северо-Восточной хорде, Щелковскому шоссе или Рязанскому проспекту. Бетономешалка в Москве зацепила и порвала провод. Трамваи № 12, 24, 32, 37, 38, 46, 50 и троллейбусы № 24, 30, 53 столкнулись с задержками.