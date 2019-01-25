ФСБ ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию

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ФСБ ликвидировала лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотиков, организованную двумя жителями столицы, сообщает Агентство "Москва".

Наркотики сбывали через администрируемый ими нелегальный интернет-магазин. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В частном домовладении на территории Подмосковья обнаружены около 9,4 килограмма синтетических наркотических средств, 13,6 килограмма марихуаны, 65 литров наркосодержащей жидкости.

Изъяты химическое оборудование и реактивы. В подвале дома наркодельцы разместили две гидропонические системы для выращивания конопли.

В арендованных квартирах в столице злоумышленники хранили не менее 11,7 килограмма синтетических наркотиков, 3 килограмма марихуаны, 11,3 миллиона рублей и 2,4 тысячи евро, вырученные от торговли наркотиками.