Девять человек спасены при пожаре в жилом доме в Зеленограде

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Квартира загорелась в одном из жилых домов Зеленограда, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ. Площадь распространения огня составила около 30 квадратных метров.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС РФ по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Зеленоград, корпус 164, где горит одна из квартир, расположенной на четвертом этаже 14-этажного жилого дома", – отметили представители ведомства.

Пожар был локализован, данных о пострадавших не поступало. Из горящей и расположенных рядом квартир спасены девять человек.