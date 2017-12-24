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Происшествия

24 декабря, 09:30

Дети пострадали в ДТП с ехавшим с родины Деда Мороза автобусом

происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Двенадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в республике Коми, сообщает пресс-служба МЧС.

Среди пострадавших четверо детей. Их травмы оцениваются как легкие и средней степени тяжести. Погибших нет. Уточняется, что автобус возвращался с родины Деда Мороза – Великого Устюга.

Авария произошла в воскресенье около 03:00 на 10-м километре дороги Куратово – Широкий Прилук. Экскурсионный автобус Mercedes съехал в кювет, после чего опрокинулся.

Автобус следовал по маршруту Великий Устюг – Чебоксары – Казань – Пермь. Всего в транспортном средстве находились 50 человек, включая водителя.

Следственные органы по Республике Коми проводят доследстенную проверку по факту происшедшего.

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