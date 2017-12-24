Дети пострадали в ДТП с ехавшим с родины Деда Мороза автобусом

24 декабря, 09:30
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Двенадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в республике Коми, сообщает пресс-служба МЧС.
Среди пострадавших четверо детей. Их травмы оцениваются как легкие и средней степени тяжести. Погибших нет. Уточняется, что автобус возвращался с родины Деда Мороза – Великого Устюга.
Авария произошла в воскресенье около 03:00 на 10-м километре дороги Куратово – Широкий Прилук. Экскурсионный автобус Mercedes съехал в кювет, после чего опрокинулся.
Автобус следовал по маршруту Великий Устюг – Чебоксары – Казань – Пермь. Всего в транспортном средстве находились 50 человек, включая водителя.
Следственные органы по Республике Коми проводят доследстенную проверку по факту происшедшего.
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