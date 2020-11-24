Глава СК поручил доложить о проверке по факту ДТП на северо-западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил московскому главку доложить о предварительных результатах проверки, инициированной по факту ДТП на северо-западе столицы. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России по городу Москве доложить о первоначальных результатах доследственной проверки обстоятельств ДТП", – говорится в сообщении.

Авария произошла в районе дома 18 по улице Маршала Бирюзова. Одна из машин после инцидента вылетела на тротуар, где находились пешеходы.

В результате ДТП один человек погиб и двое получили травмы. Среди них девятилетняя девочка. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

