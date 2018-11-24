Полиция задержала 35 участников протестов в Париже

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Французская полиция применила гранаты со слезоточивым газом на Елисейских полях, чтобы оттеснить сотни манифестантов из числа "желтых жилетов", передает RT France.

В демонстрациях по всей стране участвуют около 81 тысяч человек, из них 8 тысяч – в Париже, в том числе 5 тысяч – на Елисейских Полях. Задержаны 35 человек. Восемь человек получили ранения. Горожане протестуют против роста цен на автомобильное горючее и увеличения налогов.

Съемочная группа RT также пострадала при освещении протестов, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Цены на бензин во Франции с первого января вырастут почти на три евроцента, на дизель — на шесть с половиной евроцентов за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение этого года цена на дизельное топливо увеличилась приблизительно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" из-за желтой светоотражающей накидки водителей. За 2018 год цена на дизельное топливо увеличилась примерно на 23 процента, на бензин – на 15 процентов.