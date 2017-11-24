СК начал проверку после травмирования рабочих на севере Москвы

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту падения бетонной плиты на строительном участке на севере Москвы, в результате чего пострадали четыре человека.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 ноября, на улице Острякова. Бетонная плита придавила ноги четверым рабочим. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая помощь, сообщает Агентство "Москва".

Следователи прибыли на место происшествия для установления обстоятельств и причин произошедшего.