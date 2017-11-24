Полиция получила сообщение об угрозе взрыва в здании Госдумы

24 ноября, 16:16
Фото: портал Москва 24/ Роман Балаев
Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение об угрозе взрыва в здании Госдумы на улице Охотный Ряд в центре столицы.
"Поступила информация о заложенном взрывном устройстве в здании Государственной думы на улице Охотный Ряд, дом 1", − сообщили Агентству "Москва" в полиции. В ходе проверки взрывное устройство обнаружено не было.
"Действительно, поступил анонимный звонок с угрозой взрыва. Была проведена проверка здания Государственной думы. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Все продолжает функционировать в штатном режиме", – сообщил источник в аппарате Госдумы.
Ранее стало известно, что операторов связи обяжут блокировать звонки телефонных террористов. Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении.
Если от правоохранительных органов или Роскомнадзора поступит подобный запрос, операторы обязаны будут прекратить оказание услуг связи абоненту. Также компаниям необходимо будет раскрыть данные о реальном владельце номера. В случае нарушений возможны санкции вплоть до ограничения трафика.
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