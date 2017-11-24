Возбуждено дело после перестрелки с двумя жертвами в Дагестане

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Следователи завели уголовное дело после перестрелки с двумя погибшими в Магарамкентском районе Дагестана.

Согласно версии следствия, инцидент произошел 23 ноября в 14:30. Произошел конфликт между двумя группами мужчин не менее 10 человек на территории щебеночного завода на окраине села Азадоглы Магарамкентского района. Ссора кончилась дракой с перестрелкой. Двое скончались, еще двоих госпитализировали с травмами.

Дело возбудили по факту убийства двух или более лиц, покушения на убийство двух или более лиц и незаконного оборота оружия. Выясняются возможные участники и свидетели конфликта, сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Дагестан.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате вооруженного конфликта в Дагестане. Была информация о шести пострадавших. Уточнялось, что к случившемуся причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых пока не раскрывают.