Свидетель катастрофы на Чернобыльской АЭС погиб в Москве

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В Москве погиб 75-летний инженер-ядерщик Виктор Смагин, работавший начальником смены четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года произошел взрыв. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.

Предварительно, тело Смагина нашли у дома 66 на Хорошевском шоссе. Уточняется, что он оставил предсмертную записку, в которой сообщалось о проблемах со здоровьем.

26 апреля 1986 года Смагин заступил на смену и в дальнейшем участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После катастрофы он страдал лучевой болезнью, а также перенес несколько операций.