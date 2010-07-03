Один биткойн и 2,4 тыс долларов украли у мужчины в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В одном из жилых домов в Митино столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств у жителя Подмосковья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержан злоумышленник, который обманным путем заполучил у жителя столичного региона 2,4 тысячи долларов и 1,097 биткойна, приобретенных потерпевшим ранее. После этого злоумышленник скрылся, а похищенным распорядился по собственному усмотрению", – сказал собеседник агентства.

Общий ущерб составил 585 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина украл из двух супермаркетов более 360 плиток шоколада и около 100 банок кофе. Инцидент произошел на Широкой улице. Как уточняется, в одном супермаркете подозреваемый похитил шоколад, а в другом – кофе. Установлено, что злоумышленник действовал не один, его напарник в момент кражи отвлекал охранника.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

