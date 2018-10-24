ФК ЦСКА начал оказывать помощь пострадавшим в Риме болельщикам

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Футбольный клуб ЦСКА начал оказывать финансовую и визовую помощь пострадавшим в Риме болельщикам. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Наша основная задача сейчас – оказать любую возможную помощь пострадавшим, чем клуб в данный момент занимается. Это касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее. Наши сотрудники находятся на постоянной связи со всеми, кто пострадал в этом инциденте", – отметили в клубе, передает Агентство "Москва".

В ЦСКА также напомнили об организованной горячей линии фан-клуба. Звонки принимаются по телефону 8-495-540-38-88. Кроме того, можно обращаться по всем вопросам на электронную почту fanclub@pfc-cska.com.

Во вторник, 23 октября, на станции метро Repubblica в Риме произошла авария на эскалаторе. В это время в метро находились российские болельщики, которые добиралась до стадиона, на котором ЦСКА должен был играть с итальянской командой "Рома. При спуске эскалатор начал быстрое движение, пассажиры не успевали сойти и стали падать друг на друга.

Всего пострадали 30 человек, из которых 19 болельщиков. 16 российских фанатов госпитализировали, восьмерых из них уже выписали. Несколько пострадавших до сих пор остаются в операционных. Одному человеку итальянские хирурги пытаются спасти ногу.

По одной из версий, в крушении виноваты сами российские болельщики, которые якобы синхронно прыгали и раскачивали работающий эскалатор. Эксперты предполагают, что проблема, скорее, не в перегрузке, а в техническом состоянии механизма.

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