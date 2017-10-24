Журналистка "Эха Москвы" письмом поблагодарила всех за поддержку

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр письменно поблагодарила всех за поддержку. Записку журналистки у себя в Facebook разместила ее коллега Ирина Воробьева.

"Спасибо за поддержку и любовь. Все со мной будет хорошо. "Дышать через трубочку даже прикольно", – написала Фельгенгауэр. Она также отметила, что смогла выспаться впервые за 16 лет работы на радио.

Нападение на журналистку произошло 23 октября, преступник ранил ее ножом в горло. Состояние ведущей Татьяны Фельгенгауэр оценивается как средней тяжести. Сейчас она находится в реанимационной палате интенсивной терапии. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.