13:12Происшествия
У посольства в Израиле нет данных о пострадавших при сходе оползня россиянах
Фото: 123RF/perboge
Российское посольство в Израиле пока не получало данных о гражданах РФ, которые пострадали из-за оползня в районе национального парка Эйн-Геди у побережья Мертвого моря в южной части страны. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что обращений от конкретных лиц в адрес посольства также не поступало. Дипломаты подчеркнули, что консульский отдел посольства следит за происходящим и находится в контакте с израильской стороной.
Как передает радио Kan, в результате инцидента погиб пятилетний ребенок. Еще минимум восемь человек, в том числе дети в возрасте 4 и 12 лет, пострадали.
О сходе оползня стало известно ранее 24 августа. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об отправке на помощь пострадавшим спасательных вертолетов.
До этого оползень, образовавшийся после сильных ливней, разрушил участок автодороги Джубга – Сочи. На месте происшествия работали 11 специалистов и четыре единицы техники.
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