Раскрыта тайна купленных на распродаже чемоданов с человеческими останками

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Новозеландская полиция раскрыла тайну чемоданов, в которых обнаружили человеческие останки, сообщает CNN.

Оказалось, что останки принадлежали детям в возрасте от пяти до десяти лет. Полиция считает, что тела могли находиться в чемоданах в течение нескольких лет.

Их матерью была гражданка Новой Зеландии, переехавшая в Южную Корею в 2018 году. Ее местонахождение сейчас неизвестно.

Ранее семья из города Окленд купила чемоданы на распродаже, а когда привезла их домой, обнаружила там человеческие останки. Полиция Новой Зеландии начала расследование по факту убийства.

Недавно тело женщины обнаружили в чемодане рядом с железнодорожной станцией Радонеж около Сергиева Посада. Труп был найден в лесном массиве грибниками. Для установления личности умершей назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.