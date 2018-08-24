Более 500 человек отравились салатом из McDonald's в США

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Более 500 случаев отравления салатом в сети ресторанов McDonald's зафиксировали в США. Об этом сообщили представители Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами страны.

По данным ведомства, передает ТАСС, проверки выявили 507 подтвержденных случаев заражения циклоспорозом в 15 штатах и городе Нью-Йорк. В настоящее время сотрудники управления ведут расследование и, в частности, проверяют "информацию о способах доставки и поставщике салата ромен и моркови".

В середине июля продажу салатов пришлось временно приостановить примерно в трех тысячах ресторанов McDonald's. Тогда циклоспорозом заразились 105 жителей штатов Иллинойс и Айова.

Кроме того, в начале августа в России компанию McDonald's оштрафовали более чем на 5,5 миллиона рублей по итогам проверки 44 ресторанов сотрудниками управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, в некоторых заведениях плохо работала система вентиляции и отсутствовали бактерицидные лампы на участках формирования готовых блюд и салатов. Кроме того, часть продукции хранилась с нарушением температурного режима, продавалась с неполной маркировкой и нарушением соседства.