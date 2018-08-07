Рестораны McDonald’s в столице оштрафовали на 5,5 миллиона рублей

7 августа, 18:25
Фото: Агентство "Москва"
Компанию McDonald's оштрафовали на более, чем 5,5 миллиона рублей по итогам проверки 44 ресторанов. Контрольные мероприятия провело управление Роспотребнадзора по Москве.
Заведения были расположены в разных округах столицы. "В проверенных ресторанах выявлялись нарушения как требований технических регламентов, так и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – сказано в сообщении.
Инспекторов не удовлетворило состояние и содержание производственных и складских помещений. В некоторых заведениях плохо работала система вентиляции и отсутствовали бактерицидные лампы на участках формирования готовых блюд и салатов. Часть продукции хранилась с нарушением температурного режима, продавалась с неполной маркировкой и нарушением соседства. В окнах "МакАвто" продукцию продают без деклараций о соответствии. У продукции нет обозначенной даты изготовления, срока годности.
По данным ведомства, в помещениях проводят уборку неудовлетворительного качества. Не заметили инспекторы и принятых мер по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых.
Специалисты также отобрали 401 пробу продукции. Их проанализировали в лабораторном центре ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". В 18 образцах нашли нарушения. Так в 15 пробах плохие микробиологические показатели, а в трех – физико-химические.
Всего было вынесено 107 постановлений о штрафах. Теперь рестораны должны устранить нарушения. Информация о результатах проверки направлена в департамент торговли и услуг, добавили в Роспотребнадзоре.
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