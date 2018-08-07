Рестораны McDonald’s в столице оштрафовали на 5,5 миллиона рублей

Фото: Агентство "Москва"

Компанию McDonald's оштрафовали на более, чем 5,5 миллиона рублей по итогам проверки 44 ресторанов. Контрольные мероприятия провело управление Роспотребнадзора по Москве.

Заведения были расположены в разных округах столицы. "В проверенных ресторанах выявлялись нарушения как требований технических регламентов, так и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – сказано в сообщении.

Инспекторов не удовлетворило состояние и содержание производственных и складских помещений. В некоторых заведениях плохо работала система вентиляции и отсутствовали бактерицидные лампы на участках формирования готовых блюд и салатов. Часть продукции хранилась с нарушением температурного режима, продавалась с неполной маркировкой и нарушением соседства. В окнах "МакАвто" продукцию продают без деклараций о соответствии. У продукции нет обозначенной даты изготовления, срока годности.

По данным ведомства, в помещениях проводят уборку неудовлетворительного качества. Не заметили инспекторы и принятых мер по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых.

Специалисты также отобрали 401 пробу продукции. Их проанализировали в лабораторном центре ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". В 18 образцах нашли нарушения. Так в 15 пробах плохие микробиологические показатели, а в трех – физико-химические.

Всего было вынесено 107 постановлений о штрафах. Теперь рестораны должны устранить нарушения. Информация о результатах проверки направлена в департамент торговли и услуг, добавили в Роспотребнадзоре.