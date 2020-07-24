Два человека погибли в ДТП в подмосковном Ступине

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два грузовых и один легковой автомобиль столкнулись в подмосковном Ступине, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

ДТП произошло на 37-м километре трассы А-109. В результате инцидента погибли два человека, которые находились в салоне легкового автомобиля. Кроме того, сообщается о трех пострадавших.

Ранее авария случилась в столичном районе Вешняки. ДТП произошло в результате столкновения фуры и трех автомобилей. Авария произошла на пересечении между улицами Вешняковской и Юности.