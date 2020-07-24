Четыре человека пострадали в ДТП во Владивостоке

Фото: скриншот видео телеграм-канала "РУ_ЧП"

Во Владивостоке самосвал, у которого отказали тормоза, врезался в четыре автомобиля и здание. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Предварительно установлено, что 41-летний водитель самосвала Isuzu двигался со стороны Первой речки в направлении центра. В районе Дальпресса мужчина потерял управление, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Suzuki Escudo, Lexus 400, Toyota Vitz и грузовиком МАN, а далее въехал в здание", – приводит РИА Новости текст сообщения.

Также сообщается, что водитель самосвала в результате ДТП был зажат в кабине. Ему потребовалась помощь спасателей, после чего его госпитализировали. Кроме этого, пострадала 70-летняя водитель Suzuki и женщина, которая была в здании на момент ДТП. Обеих доставили в больницу. Травмы обнаружили и у водителя грузовика МАN.

Предварительно сообщается, что причиной аварии стали неисправные тормоза у самосвала. В районе аварии действуют ограничения движения.

Ранее в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Набережных Челнах пострадали восемь человек. В связи с инцидентом организована прокурорская проверка.