В ДТП в районе Соколиная Гора никто не пострадал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В результате ДТП с участием электробуса, трамвая и легкового автомобиля, которое произошло в районе Соколиная Гора, никто не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Происшествие случилось 24 июля около 17:00 в районе дома № 6 по проспекту Буденного. Столкнулись электробус "т25", трамвай №46 и легковой автомобиль. Никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Из-за аварии временно менялись маршруты трамваев № 32, 43, 46. В сторону метро "Авиамоторная" трамваи ездили в объезд через проспект Буденного и шоссе Энтузиастов. Сейчас движение трамваев уже восстановили.

