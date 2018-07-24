Пожар в Щелковском районе не повлиял на движение поездов на МЖД

24 июля, 09:56
Фото: vk.com/msk_today
Пожар в торговых точках у станции Монино не повлиял на движение поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
Как уточнили представители МЖД, возгорание началось на территории, не принадлежащей железной дороге. "Информация, появившаяся в социальных сетях и СМИ, что из-за пожара было приостановлено движение поездов на станции Монино не соответствует действительности", – подчеркнули в пресс-службе магистрали.
Согласно данным ЦППК, пассажиров пропускают на платформы через турникетные павильоны в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что пожар произошел торговых рядах в поселке Монино Щелковского района. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.
Огонь уже потушили. При инциденте никто не пострадал.
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