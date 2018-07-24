Пожар произошел в торговых рядах в Щелковском районе

Пожар произошел торговых рядах в поселке Монино Щелковского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 6:04 поступила информация о возгорании в строении в поселке Монино, на улице Железнодорожная, дом 31. К ликвидации пожара привлечены 32 человека и девять единиц техники", – сказали в ведомстве, передает Агентство "Москва".

Площадь возгорания достигает нескольких сотен квадратных метров.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших не поступало.