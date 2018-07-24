Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один человек погиб и один ранен в результате крупного ДТП в Чеховском районе Подмосковья. Об этом сообщается на официальной странице министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

По данным пресс-службы ведомства, в 7:45 утра по московскому времени в Чеховском районе на 332 километре Московского большого кольца (МБК) столкнулись сразу четыре автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в июле крупная авария произошла в центре Москвы. На Садовом кольце у Крымского моста одновременно столкнулись семь автомобилей: два Mercedes-Benz, два Kia, Peugeot, Volkswagen и Toyota. Травмы получили два человека.