Движение у Крымского моста восстановили после ДТП с участием семи автомобилей

19 июля, 10:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение у Крымского моста в центре Москвы восстановили после массового ДТП. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Авария произошла утром 19 июля. На Садовом кольце у Крымского моста одновременно столкнулись семь автомобилей: два Mercedes-Benz, два Kia, Peugeot, Volkswagen и Toyota.
В результате ДТП на Крымском валу пострадали два человека
По предварительной информации, травмы получили два человека. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели и бригады скорой помощи.
В результате ДТП перекрылись две полосы по внутренней стороне и одну по внешней стороне Садового кольца. Помимо этого, серьезные затруднения на дороге образовались на Ленинградском, Алтуфьевском и Ярославском шоссе, а также на проспекте Мира и других главных магистралях города.
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