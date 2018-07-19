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Москва 24

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Происшествия

19 июля, 10:13

Движение у Крымского моста восстановили после ДТП с участием семи автомобилей

происшествия ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение у Крымского моста в центре Москвы восстановили после массового ДТП. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Авария произошла утром 19 июля. На Садовом кольце у Крымского моста одновременно столкнулись семь автомобилей: два Mercedes-Benz, два Kia, Peugeot, Volkswagen и Toyota.

В результате ДТП на Крымском валу пострадали два человека


По предварительной информации, травмы получили два человека. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели и бригады скорой помощи.

В результате ДТП перекрылись две полосы по внутренней стороне и одну по внешней стороне Садового кольца. Помимо этого, серьезные затруднения на дороге образовались на Ленинградском, Алтуфьевском и Ярославском шоссе, а также на проспекте Мира и других главных магистралях города.

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