Семь авто столкнулись у Крымского моста в столице

Семь автомобилей столкнулись у Крымского моста в центре столицы, сообщает телеканал Москва 24. Авария произошла на улице Крымский Вал, напротив д. 9, стр. 2. В ДТП попали два Mercedes, два Kia, Peugeot, Volkswagen и Toyota.

Инцидент произошел на полосах с направлением движения в центр. Два человека получили травмы.

Перекрыли две полосы внутренней стороны и одна полоса внешней стороны Садового кольца. В районе ДТП затруднено движение транспорта, его регулируют сотрудники ГИБДД. Кроме того, на месте ДТП работают медики и спасатели.