На проспекте Мира автомобиль наехал на человека на самокате

На проспекте Мира в районе дома 11 автомобиль сбил человека, который переезжал на самокате пешеходный переход. Об этом Дептранс сообщил в своем Telegram-канале

Уточняется, что на месте работают спецслужбы.

В ведомстве напомнили, что во время перехода дороги с самоката или велосипеда необходимо слезть и вести его рядом. Сотрудники Дептранса призвали быть внимательнее.

14 мая подобный инцидент случился в Санкт-Петербурге. Автомобиль сбил парня и девушку, проезжавших вместе на одном самокате. От удара они подлетели и упали на асфальт.

В полиции сообщили, что молодые люди получили травмы средней степени тяжести.

