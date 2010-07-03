Юрист в Балашихе обвиняется в покушении на крупное мошенничество

Юристу в Балашихе предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"48-летнему юристу предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размер (часть 3 статья 30, часть 4 статья 159 УК РФ)", – заявила старший помощник главы ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Обвиняемый, по данным следствия, вступил в сговор с неизвестными, разработал преступный план об изготовлении поддельных документов для взыскания с граждан и юрлиц мнимой суммы задолженности.
Сообщники вошли в доверие к гендиректору одной из московских строительных компаний. Они сделали поддельные договоры купли-продажи ее акций, векселя, гарантийного обязательства. Затем фигуранты дела обратились по поводу взыскания с директора долга в размере 15 миллиардов рублей. Юрист сейчас находится под стражей.
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