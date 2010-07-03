Разрыв трубы газопровода с последующим возгоранием произошел в Пермском крае

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Разрыв трубы магистрального газопровода СРТО – Урал произошел в Чусовском районе Пермского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

ЧП произошло 24 мая в 03:45 на 1606-м километре магистрального газопровода. Разорвалась труба диаметром 1400 миллиметра, после чего загорелся газ.

В результате происшествия никто не пострадал. На потребителях случившееся также не отразилось. По системе телемеханики отключен участок газопровода 1555 – 1647 километр.