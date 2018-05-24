Мужчина удерживает заложников в квартире в Москве из-за бытового конфликта

Мужчина удерживает троих заложников в московской квартире из-за бытового конфликта, сообщили в столичном главке МВД.

"Сегодня в "Службу 02" поступило сообщение о конфликте в квартире жилого дома на улице Молостовых. По предварительным данным, речь идет о конфликте на бытовой почве", – цитирует ТАСС представителя ведомства.

В МВД отмечают, что выстрелы, которые ранее были слышны очевидцам, мужчина произвел в потолок. Заложники – семья из трех человек – являются соседями мужчины, проживающими в одной из комнат указанной квартиры.

Как уточнили в ведомстве, территория вокруг дома оцеплена, проводятся мероприятия по задержанию мужчины.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел по адресу: улица Молостовых, 15. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в заложники семью из трех человек после конфликта из-за квартиры. По предварительным данным, мужчина вооружен двумя карабинами "Сайга".