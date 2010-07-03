В Москве эвакуировали школу из-за загоревшегося телефона

Фото: depositphotos/uatp12

На востоке столицы из-за загоревшегося телефона эвакуировали здание школы. Инцидент произошел в образовательном учреждении на Сиреневом бульваре.

"У одной из учениц загорелся мобильный телефон и личные вещи. В целях безопасности все ученики были эвакуированы", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Сведений о пострадавших нет. Возгорание ликвидировано до приезда пожарных.