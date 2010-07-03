Машина протаранила остановку на улице Нижняя Красносельская

Фото: телеканал Москва 24

В столице легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на Нижней Красносельской улице. Подробности аварии уточняются. Имеются данные о двух пострадавших. По предварительной информации, они находились в машине в момент ДТП.

По данным источника в правоохранительных органах, водитель не справился с управлением. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиция.