Мужчину избили и ранили ножом в центре Москвы

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Трое злоумышленников напали на мужчину и ранили его ножом в Пресненском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

В полицию поступила информация о госпитализации в реанимацию 27-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди. Выяснилось, что в сквере на Большой Грузинской улице неизвестные руками и ногами ударили его. После один из нападавших ранил его ножом.

Преступники скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".