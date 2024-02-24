Открытое горение в торговых павильонах под Екатеринбургом ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение, которое произошло в торговом павильоне под Екатеринбургом, было ликвидировано. Об этом сказано в телеграм-канале МЧС России.

Информация о ликвидации открытого горения появилась в 20:16 по московскому времени. При этом сведений о пострадавших до сих пор не поступало.

Ранее МЧС России сообщило, что 24 февраля загорелся торговый павильон в поселке Горный Щит. Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.



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