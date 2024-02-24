Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 20:35

Происшествия

Открытое горение в торговых павильонах под Екатеринбургом ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение, которое произошло в торговом павильоне под Екатеринбургом, было ликвидировано. Об этом сказано в телеграм-канале МЧС России.

Информация о ликвидации открытого горения появилась в 20:16 по московскому времени. При этом сведений о пострадавших до сих пор не поступало.

Ранее МЧС России сообщило, что 24 февраля загорелся торговый павильон в поселке Горный Щит. Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.

Пожар на складе ликвидировали в Новосибирске

Читайте также


происшествияпожаррегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика