Возгорание в ГМИИ имени Пушкина не подтвердилось

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В МЧС поступило сообщение о возгорании в ГМИИ имени Пушкина. В ходе проверки информация о пожаре не подтвердилась, передает телеканал Москва 24.

На место прибыли сотрудники МЧС. Они провели проверку помещений и не обнаружили возгорания.

"У нас не срабатывала пожарная сигнализация, все нормально, пожара нет. МЧС никто не вызывал, но они приехали", − сообщили РИА Новости в пресс-службе Пушкинского музея. "Возможно какой-то ложный вызов", − предположили представители музея.

Кроме того, по данным Интерфакса, в связи с инцидентом из здания эвакуировали около 100 человек. Позже эту информацию опровергли в МЧС.