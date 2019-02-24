В сауне на юго-востоке Москвы мужчина получил огнестрельное ранение

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В сауне в районе Люблино произошла стрельба. Один человек получил огнестрельное ранение, передает Агентство "Москва".

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, инцидент произошел в сауне "Наманган", расположенной на улице Ставропольская.

По словам собеседника агентства, причинив огнестрельное ранение мужчине, группа неизвестных скрылись на легковом автомобиле. В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее сообщалось, что один человек получил ранение на станции метро "Орехово". В ходе словесной перепалки мужчина ударил острым предметом своего оппонента. От госпитализации пострадавший отказался. Обоих мужчин доставили в отдел полиции.