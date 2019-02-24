Мужчина получил ранение на станции метро "Орехово"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Конфликт между двумя пассажирами произошел на станции метро "Орехово", передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, инцидент на указанной станции столичного метрополитена случился около 20 часов 50 минут. В ходе словесной перепалки мужчина ударил острым предметом своего оппонента.

От госпитализации пострадавший отказался. Обоих мужчин доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проверяют поступившую в дежурную часть информацию о массовом конфликте в районе станции метро "Южная".