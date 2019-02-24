Самолет Благовещенск – Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Летевший из Благовещенска в Москву самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, спустя час после вылета экипаж самолета принял решение прекратить полет и вернуться, так как одна из пассажирок почувствовала себя плохо.

Сообщается, что женщина самостоятельно покинула самолет. Прибывшая скорая доставила ее в больницу.

Борт прошел необходимую дозаправку и готовится к вылету.