Катания на тюбинге под Костромой обернулись травмами и уголовным делом

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Костромская полиция завела уголовное дело после того, как 17-летний студент врезался в припаркованную машину автомобиль, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника регионального главка МВД Александра Дугарева.

В декабре 2018 года молодой человек приехал на выходные к родственнику, живущему в Шарьинском районе. Компания устроила катания на тюбинге, который был привязан к машине. В итоге ватрушку вместе с юношей занесло и он ударился о припаркованный автомобиль. Надетый на голову шлем не спас парня от травм и переломов, и его отвезли в центральную районную больницу.

Проведенная медэкспертиза установила, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", предусматривающей до двух лет тюрьмы.

