Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:42

Катания на тюбинге под Костромой обернулись травмами и уголовным делом

происшествия

10:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Костромская полиция завела уголовное дело после того, как 17-летний студент врезался в припаркованную машину автомобиль, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника регионального главка МВД Александра Дугарева.

В декабре 2018 года молодой человек приехал на выходные к родственнику, живущему в Шарьинском районе. Компания устроила катания на тюбинге, который был привязан к машине. В итоге ватрушку вместе с юношей занесло и он ударился о припаркованный автомобиль. Надетый на голову шлем не спас парня от травм и переломов, и его отвезли в центральную районную больницу.

Проведенная медэкспертиза установила, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", предусматривающей до двух лет тюрьмы.

Как не получить травмы при катании с горок на тюбинге

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика