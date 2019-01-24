Задевшего хвостом взлетную полосу пилота оштрафовали в Якутии

Штраф в размере 12,5 тысяч рублей заплатит капитан самолета авиакомпании "Якутия" за то, что при взлете лайнер задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Проведенное расследование показало, что всему виной попытка взлета с центровкой, превышающей предельное значение, и ненадлежащее выполнение экипажем своих обязанностей. Надзорное ведомство возбудило административные дела по статьям "Повреждение" и "Нарушение центровки воздушного судна".
Помимо этого, в адрес гендиректора авиаперевозчика внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства. Все требования были удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц, включая руководящий состав.
ЧП произошло 11 декабря в аэропорту Нерюнгри. Самолет, выполнявший рейс в Красноярск, задел хвостовой частью ВПП. Командир воздушного судна принял решение о вынужденном прекращении взлета. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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