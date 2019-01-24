Вертолет забрал пострадавшего в ДТП на 105 км МКАД

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пострадавшего при ДТП с четырьмя фурами доставили в больницу вертолетом санавиации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСИПБ.

Авария произошла в ночь на 24 января на 105-м километре МКАД в районе Щелковского шоссе. Оттуда авиамедицинская бригада забрала одного из раненных.

Сейчас он находится в лечебном учреждении. Подробностей о состоянии пострадавшего и характере полученных травм пока нет.

