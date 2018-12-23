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11:27

Режиссер Светлана Баскова пострадала в ДТП со скорой в Москве

происшествия ДТП

11:27

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Появились подробности крупной аварии на ТТК

Кинорежиссер и сценарист Светлана Баскова пострадала в крупном ДТП на ТТК с участием скорой помощи, передает телеканал Москва 24.

Вечером 22 декабря ей стало плохо за рулем на трассе, она вызвала скорую помощь. Из-за боли в сердце Баскова остановилась, и врачи стали помогать ей прямо на дороге.

Тогда другой автомобиль спровоцировал занос крупногабаритной фуры. Она ударилась в машину скорой помощи и автомобиль Басковой. В результате случившегося пострадала сама режиссер и еще несколько человек, включая бригаду медиков. Некоторых из них госпитализировали.

Известно, что Баскова во время ДТП сломала два ребра, сейчас она в больнице. "Чувствует себя более-менее нормально, по поводу выписки пока ничего не говорят", – рассказал ее супруг, художник Анатолий Осмоловский.

Ранее сообщалось, что грузовик, легковушка и автомобиль скорой помощи столкнулись на съезде на Комсомольский проспект с ТТК. Из-за аварии два транспортных средства оказались прижаты к отбойнику. Из-за произошедшего в районе произошедшего перекрывали движение.

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происшествия ДТП

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