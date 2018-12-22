Авария с участием скорой произошла в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Грузовик, легковушка и автомобиль скорой помощи столкнулись на съезде на Комсомольский проспект с ТТК. Движение в районе ДТП перекрыто, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 22 декабря большегруз влетел в машину фельдшеров и легковой автомобиль. В итоге два транспортных средства оказались прижаты к отбойнику.

"В микроавтобусе в момент аварии находился пациент и медицинский персонал, которые оказались заблокированы в салоне", – пояснил источник.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС. Они принимают меры к деблокации находящихся в скорой помощи.