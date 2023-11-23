Число погибших в секторе Газа достигло 14 854

Фото: ТАСС/АР/Leo Correa

Число погибших в Газе с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС достигло 14 854 человек, количество получивших травмы стало больше 36 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр властей палестинского анклава.

"Число погибших превысило 14 854, среди них – более 6 150 детей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество пропавших без вести превысило 7 тысяч человек. По данным властей, их тела могут находиться под завалами разрушенных зданий.

Ранее Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на саммите "Группы семи" задался вопросом, почему мировые лидеры не потрясены большим количеством погибших детей в секторе Газа. Он также спросил, почему глав государств не ужаснули обстоятельства, при которых палестинские врачи вынуждены осуществлять операции детям без наркоза.

Четырехдневное гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется в пятницу, 24 ноября, в 08:00 по московскому времени.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств