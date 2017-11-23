Жена актера Владимира Этуша опровергла новость о его смерти

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Информация о смерти актера Владимира Этуша не соответствует действительности.

"Вы что, с ума посходили? Жив, здоров, сидит, читает книжку", – приводит слова супруги Этуша Агентство "Москва". Ей неизвестно, почему в соцсетях появились сведения о смерти ее мужа.

Ранее ложными назвали сообщения о госпитализации в тяжелом состоянии режиссера и актера Армена Джигарханяна. Распространилась новость о том, что якобы у него отказали ноги на фоне диабета. В театре, руководителем которого Джигарханян является, заявили, что он чувствует себя хорошо.