В Москве неизвестный избил актера Ведменского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Словесный конфликт между мужчинами в Москве перерос в драку. Одним из ее участников оказался актер Александр Ведменский, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. В результате драки телесные повреждения получил актер. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Другой участник конфликта с места происшествия скрылся. Правоохранители проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого.

Ранее сообщалось, что актер Павел Баршак получил травмы в ходе драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги в ЮЗАО Москвы. В результате актер обратился за медицинской помощью. Уточнялось, у него диагностированы перелом ребер и травма грудной клетки.

До этого Павел Баршак уже попадал в драку на Нагорной улице в начале июля. В тот раз его избили неизвестные, актера с травмами головы доставили в больницу.

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