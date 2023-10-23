Пожарные потушили открытое пламя в многоквартирном доме под Волгоградом

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Пожарные ликвидировали открытое пламя в многоквартирном доме в городе Котельниково Волгоградской области, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По словам очевидцев, перед пожаром в жилом доме произошел взрыв газа. Как сообщает телеканал "360", студент местного колледжа услышал громкий звук, а потом увидел дым.

"Просто убираемся, и тут вдруг взрыв. Довольно-таки громкий, испугались. Сейчас более-менее успокоили там все. Дым до сих пор идет", – сказал он.

По информации другого свидетеля происшествия, из-за взрыва газа один человек погиб, еще трое пострадали.

"Девушке оторвало руки, на ребенка рухнули осколки стекла, пожилого мужчину увезли в реанимацию", – приводит его слова телеканал.

Всего пожар и взрыв газа повредили четыре квартиры, рассказал третий очевидец.

Ранее в МЧС сообщали о локализации возгорания, площадь которого составила 96 квадратных метров, в двух квартирах на пятом этаже дома. Экстренные службы сообщили, что на пожаре пострадали двое, а один человек погиб.

Информация о возгорании в пятиэтажке поступила в 11:08. Всего на месте работают 47 специалистов и 24 единицы техники, отметило ведомство.

Взрыв газа стал причиной пожара в жилом доме под Волгоградом