23 октября 2017, 17:49Происшествия
Сотрудница "Эха Москвы" рассказала о нападении на Фельгенгауэр
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Сотрудница радио "Эхо Москвы"рассказала подробности нападения на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.
По словам руководителя референтской службы радио Иды Шараповой, пострадавшая находилась с ней в гостевой комнате. Злоумышленник ворвался туда и ударил ножом Фельгенгауэр. После этого его сразу скрутили охранники.
"Не могу ничего сказать по поводу его мотивов. Я повела Таню в спецлифт, мы поехали на первый этаж – там вызвали скорую. Сначала она была в сознании", – рассказала Шарапова, которую цитирует RT.
Она также добавила, что нападавший был похож на обычного прохожего без каких-либо особых примет.
Ранее стало известно, что Фельгенгауэр находится на искусственной вентиляции легких. Состояние женщины оценивают как тяжелое, однако, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. Журналистка находится в НИИ имени Склифосовского.
Нападение произошло 23 октября. Предполагается, что 48-летний мужчина находился в невменяемом состоянии. Он утверждал, что ведущая сексуально преследовала его, используя телепатический контакт.
В качестве основной версии инцидента полиция назвала личную неприязнь. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сергей Собянин сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.
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